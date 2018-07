Pablo Aránguiz y su llegada a la MLS: "Es un avance, no un retroceso"

Pablo Aránguiz conversó con Los Tenores, previo a su viaje a Estados Unidos para enrolarse en su nuevo club, el Dallas FC de la Major League Soccer.



Acerca de este paso, el volante aseveró que "se dicen muchas cosas, de que la liga es mala, pero tienen poco conocimiento de esta liga. He averiguado mucho y es una liga que está creciendo. No es un retroceso, es un avance".



Con respecto al equipo, Aránguiz detalló que “tiene muchos latinos, van punteros y el cuerpo técnico es latino, así que me voy a sentir como en casa”.



En cuanto a si conoció alguna intención de la U en contar con él, el mediocampista sostuvo que "desconozco ese tipo de información. Mi representante no me comentó nada y son solo rumores".



Aránguiz también sostuvo que irá a Estados Unidos para ganar "experiencia, es otro roce, otro fútbol y espero ser un aporte. Mejorar en lo personal en otra liga y veremos qué sale".