Pablo Aránguiz quedó en libertad tras detención declarada como ilegal

Pablo Aránguiz protagonizó un confuso incidente la madrugada de este viernes que culminó con su detención por parte de Carabineros.



No obstante, horas después el volante de Unión Española fue dejado en libertad luego de que el Octavo Juzgado de Garantía declarara como ilegal la detención del futbolista.



Fuentes judiciales indican que no hay antecedentes que culpen a Aránguiz como autor de la agresión a un vehículo de Carabineros.



"No nos daban ninguna explicación. Solo dicen que habíamos 15 sujetos lanzando piedras. Pero no se aprueba que éramos nosotros los que estábamos lanzando. No arrancamos, Carabineros llegó y nos detuvo de la nada", aseguró el "Principito" tras salir en libertad.



"A cualquier futbolista una situación de esta lo va a manchar, pero yo soy 100% inocente y lo voy a demostrar", agregó.



La investigación durará 45 días por parte de la Fiscalía para ver si realmente el jugador estuvo involucrado en los hechos.