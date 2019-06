Osvaldo Hurtado sobre Juan Carlos Gaete: 'Quiere jugar en primera y después irse a Colo Colo

Juan Carlos Gaete estaría considerando jugar en primera división durante el segundo semestre para poder retornar el próximo año a Colo Colo.

El delantero que actualmente milita en Deportes Santa Cruz manejaría una oferta de Cobresal para jugar durante esta temporada.

Su técnico, Osvaldo Hurtado aseguró que las intenciones del jugador son retornar a los albos durante el próximo año. "Estaba viendo una posibilidad de cambio. Me comentó la posibilidad de ir a Cobresal. Él tiene que volver a Colo Colo. Ahora quiere irse un semestre a un equipo de primera y después partir a Colo Colo".

Sobre el "apoyo psicológico" que está recibiendo el delantero por parte de los albos tras su polémica salida, Hurtado confiesa que no han tenido mayores acercamientos. "Nosotros con Colo Colo nunca hemos tenido contacto. Tampoco con el tema del psicólogo. Lo llamó un par de veces por lo que me contó Juan, pero no han tenido un acercamiento".

Juan Carlos Gaete llegó a Deportes Santa Cruz este 2018 a préstamo desde Colo Colo, luego que su pase fuera adquirido tras un gran nivel durante el 2017.