Osmar Molinas: "El autogol contra la U mató mi carrera en Colo Colo"

El nombre de Osmar Molinas difícilmente se le olvide a los hinchas de Colo Colo. Pese a que el volante solo estuvo una temporada en los albos, el paraguayo quedó marcado por un autogol ante la U en el Monumental.



El Cacique derrotaba a su clásico rival el 30 de octubre de 2011 por 2-1 cuando en el partido ya se acababa, pero un cabezazo en propia puerta en el último minuto decretó el empate final.

"Fue algo terrible para mí. Ese autogol en el clásico contra la U mató mi carrera en Colo Colo. La gente, los hinchas, los periodistas y los mismos dirigentes dejaron de confiar en mí. Incluso, me pusieron apodos. Fue uno de los peores momentos de mi carrera", recordó en una entrevista con La Cuarta.

"En ese preciso instante cambió todo. Fue pésimo, no me dieron otra opción. Poco después de ese antecedente se me acercó la dirigencia para rescindir mi compromiso. Yo tenía dos temporadas y media más de contrato con el club, pero me ofrecieron la libertad de acción", agregó.