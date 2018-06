Óscar Opazo y su posición en la cancha: "Me acomoda un poco más por la derecha"

Óscar Opazo hizo un balance de la intertemporada en Colo Colo y analizó lo que se viene para el equipo de cara el segundo semestre.



El carrilero aseguró que los trabajos en Brasil "han sido muy intensos". Sin embargo, dejó que en claro que "nos sentimos cómodos, estamos en un lugar muy cómodo y esperamos hacer una buena pretemporada".



Respecto a su cambio de posición con Héctor Tapia en la banca, el "Torta" expresó en conversación con la página oficial de Colo Colo que se siente más a gusto por la derecha, pero con tal de jugar se postuló hasta de central.



"Uno tiene un cierto favoritismo por algunas posiciones. Me acomoda un poco más la derecha, pero si el entrenador estima ponerme de lateral derecho, izquierdo o de central, el día de mañana habrá que hacerlo y en función del equipo. Estoy 100% disponible para la posición que el entrenador estime conveniente", indicó.



Además, reveló que en sus inicios en Santiago Wanderers empezó como atacante: "Antes era delantero. Llegué a probarme a las inferiores de Wanderers de delantero, poco a poco fui retrocediendo".



Óscar Opazo jugando contra Colo Colo con la camiseta de Wanderers





"Colo Colo tiene que pelear todos los campeonatos y esta no va a hacer la excepción. Empezamos mal la Copa Chile, pero tenemos la revancha muy pronto y nos estamos preparando para ese partido", agregó.



El "Torta" hizo un balance de su estadía en el Cacique, cuadro en el que arribó hace un año de la mano de Óscar Meneses. "Ha sido bastante positivo desde mi llegada. He conseguido los objetivos que me propuse al principio: salir campeón y clasificar a la Copa Libertadores. Uno puede dar más y ese es mi objetivo. Sé que puedo dar mucho más", detalló.



Por último, no ocultó sus deseos de ser parte del proceso de la Roja con Reinado Rueda. "La selección siempre está latente. Espero hacer las cosas bien acá. Si uno mantiene un buen nivel creo que las cosas se van a dar y la selección puede llegar", concluyó.