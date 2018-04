Óscar Opazo y el penal de la UC: "Tenía la jugada de frente y para mí no fue"

A cinco días del polémico triunfo de Colo Colo sobre Universidad Católica, Óscar Opazo se refirió al penal cometido por Branco Ampuero y reconoció que para él estuvo mal cobrado.



"Tenía la jugada de frente y para mí no fue penal. Lo conversé con mis compañeros. Después conversé con Ampuero y me dijo que sí le pegó en la mano, pero primero le pegó en el pecho y después en la mano", dijo el carrilero.



En conversación con Despelotadas, Opazo hizo una autrocrítica a los futbolistas por las simulaciones e hizo un llamado a sus colegas para cooperar con el desarrollo de los partidos.



"Nosotros no cooperamos con el arbitraje, tratamos de sacar provecho de muchas cosas. Es tan mínimo el tiempo que tienen (los árbitros) para decidir y nosotros tampoco cooperamos mucho. Para que los árbitros mejoren, nosotros tenemos que cooperar", indicó.