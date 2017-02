Óscar Opazo: "Me gustaría salir a un equipo grande como la U"

Óscar Opazo conversó de su futuro con Los Tenores y manifestó que su representante se encuentra en negociaciones con Universidad de Chile. Sin embargo, aún no decide si emigrará de Santiago Wanderers y catalogó los ofrecimientos del extranjero como "rumores".



Sobre si disputará el Clausura con los caturros: "No lo sé aún, creo que hay conversaciones entre Wanderers y Universidad de Chile, pero no hay nada definido aún. Estoy trabajando con normalidad en Wanderers preparando el partido del fin de semana".



No obstante, no ocultó su deseo de calzarse la casaquilla azul. "Me gustaría salir y más a un equipo grande como Universidad de Chile. No he tenido mayor información y no puedo adelantarme a nada", comentó el "Torta"



A pesar de que le ha manifestado sus ganas de partir a la dirigencia porteña, aseguró que quiere salir en buenos términos del club. "Tampoco es la idea de irme tanto en la negativa con el club. Yo dependo de ellos, porque no tengo ninguna cláusula de salida. Pero yo he manifestado mis ganas de salir si llega una oferta concreta", agregó.



Además, aseguró que "yo tengo la intención de salir. Estoy en una edad que tengo que aprovechar el momento y cómo no hacerlo en un equipo grande como la U. Mi representante está en conversaciones con ellos, pero no me ha confirmado nada".



Por último, descartó las versionas que lo vinculan en el Viejo Continente "Me han comentado rumores del extranjero, pero no tengo nada concreto. No tengo conocimiento de que sea verdad". Los universitarios ofrecen 300 mil dólares por la carta del seleccionado nacional, pero desde Wanderers esperan a que suban la oferta.