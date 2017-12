Óscar Opazo: "Guede me hizo un jugador más completo"

Una de las buenas figuras de Colo Colo en el título del Transición fue Óscar Opazo, que por suspensión no pudo jugar la fecha final ante Huachipato.

En conversación con Los Tenores, el "Torta" se refirió a su momento en el "Cacique". "Fui bien autocrítico, el único responsable de que no jugara era yo. Los técnicos deben poner a los mejores jugadores, no le estaba demostrando mis capacidades al entrenador y después me dio la oportunidad, estaba preparado y la aproveché", señaló.

Respecto a su rendimiento con la camiseta alba, el lateral apuntó que "cuando me llegó la oportunidad sabía que debía aprovecharla, aunque fuera por la lesión de un compañero. Me tocó, lo pensé mucho y sabía que no podía seguir siendo banca. Pasaron muchas cosas por mi cabeza en ese momento", agregando que "Guede me hizo un jugador más completo".

Sobre su relación con Pablo Guede, el ex Wanderers realizó una particular confesión. "Le gusta que el equipo sea un relojito, por eso al principio me costó cuando llegué. Al principio no le entendía mucho lo que me pedía, con el tiempo fui conociéndolo y me sirvió mucho todo lo que me enseñó. Siempre quiso algo más de mí y mis cualidades", apuntó.

Además, habló sobre el complicado momento de los "Caturros". "Lamentable que Wanderers esté en esa posición, se hicieron mal las cosas y no hay tiempo para lamentarse. Es una serie difícil con La Calera, pero tengo toda la fe de que se quedará en Primera", sentenció.