Orozco: Heller creía que la U era como administrar Falabella

En una extensa entrevista con El Gráfico, el expresidente de la U, René Orozco, habló acerca del presente del club y de la crisis que atraviesa el cuadro estudiantil, principalmente tras la salida de Carlos Heller de la testera de Azul Azul.



Acerca de la gestión del empresario, sostuvo que "Heller es una víctima de todo esto. No es muy inteligente, claro, pero él termina embarrándola porque por su afecto a la U, creía que esto era como administrar Falabella y la U no es Falabella, ni ninguna empresa de ese tamaño".



Para Orozco, el fútbol es una actividad social "que debe tener el corazón de la gente al lado, no solo la plata, porque la plata no soluciona los problemas. Después, al tratar de ser más de lo que son, compran y compran jugadores, en su etapa final y se produce esto".



Además, el expresidente tuvo reparos en contra de los dichos de José Yuraszeck, quien dio a entender que fue uno de los responsables de llevar a la quiebra al club.



"Si se refiere a mí, que no sea poco hombre y me nombre directamente. Siempre ha sido así de chueco y por algo estuvo en los líos que estuvo. Que le pregunte a la justicia quién es el presidente de la U, es René Orozco", dijo; esto en relación a que se declare ilegítima la quiebra de la Corfuch, puesto que él volvería a la testera.



"No sé por qué Yuraszeck alega, la única persona condenada por temas ilegales es él y quizás no quiere recordar su pasado, pero no me comparo con ese individuo", afirmó.



Por otro lado, Orozco también dio una pesimista visión con respecto al tema del futuro estadio para la U.



"Yo no sé si todavía hay algún pobre hincha inocente de la U que cree en esa promesa del estadio. Córtenla. Él ya se farreó toda la plata de Falabella, yo no sé si sus familiares le van a seguir permitiendo botar toda la plata. No tiene el prestigio, no tiene la inteligencia para administrar este tipo de negocio, esto es la Universidad de Chile", expresó.