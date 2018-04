Orión niega insulto racista a Beausejour y anuncia que iniciará acciones legales

Agustín Orión alzó la voz con todo este miércoles en el estadio Monumental y se refirió extensamente al supuesto insulto racista contra Jean Beausejour en el Superclásico.



El portero de Colo Colo negó que haya descalificado al carrilero de Universidad de Chile y anunció que iniciará acciones legales contra los periodistas que hayan afirmado dicha situación.



"Voy a iniciar legalmente a todos los que hayan dicho o afirmado lo que yo no hice ni dije en el partido. Cuando digo eso estoy hablando de medios gráficos y audiovisuales", dijo de entrada.



El 1 albo se apoyó en los dichos de sus colegas y afirmó que "como dijo Jean (Beausejour) o Herrera ayer, que estuvo bien claro que en ningún momento se escuchó algo que no sucedió, que yo no he dicho y que tampoco utilizo en mi vida cotidiana por principios de vida y enseñanzas que me han dado mis padres".



Además, dejó en claro que no aguantará este tipo de acusaciones en su contra. "Uno a veces puede soportar o aguantar críticas futbolísticas o de otra índole que haya desarrollado en mi profesión, pero esta no. Mis abogados ya están al tanto de todo esto y están recopilando todo lo que se ha dicho, que es totalmente una falacia", agregó.



Por último, aseguró que no permitirá esta situación y manifestó sentirse "dolido y sorprendido con gente del medio que dicen sin fundamento alguno algo que no sucedió. Ya está, ahora se van a tener que atener a las consecuencias de algo que no sucedió".