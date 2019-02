Organizadores de los Juegos Olímpicos de París 2024 proponen integrar el breakdance

Los organizadores de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 propusieron integrar a las disciplinas olímpicas el breakdance.

El Comité Olímpico Internacional (COI) tendrá hasta diciembre de 2020 para tomar la decisión, pero ya es vista con buenos ojos luego que un vocero del organismo asegurara a CNN que está en la línea de las reformas para "rejuvenecer" los JJ.OO.

La Agenda Olímpica 2020 del COI busca reformar los juegos "para hacerlos más balanceados respecto al género, más enfocado en la juventud, y más 'urbano'", señaló un comunicado del organismo.

Es por eso que se espera que debute para Tokio 2020 el surf, el skate y la escalada.

Sport urbain, universel et populaire avec plus d'un million de BBoys et de BGirls en France, nous proposons de faire entrer le Breakdance 👟 et ses célèbres battles 🆚 aux Jeux de #Paris2024 pour la 1ère fois de l'histoire des Jeux 🎵



Sport additionnel 4/4 pic.twitter.com/zJNFg4PSk7