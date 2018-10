Organizaciones frenan marcha de hinchas ultras en Londres

La agrupación Democratic Football Lads Alliance (DFLA), que reúne a barristas e hinchas ultras ingleses, convocó a una marcha por las calles de la ciudad Londres. En paralelo una serie de organizaciones sociales realizaron una manifestación pacífica para bloquear la actividad de lo que consideran un grupo con tendencia fascista.

La policía debió formar una barrera entre ambos grupos, con lo que la marcha de la DFLA que comenzó en Park Lane quedó atrapada en el sector de Pall Mall. Al verse en esa situación los ultras comenzaron a intentar forcejear con los uniformados, generándose un gran enfrentamiento con los funcionarios policiales.

Informa The Guardian que uno los ultras amenazó a un policía gritando "te mataré". Decenas de policías a caballo y con equipo antidisturbios intentaron controlar al grupo con furgonetas que intentaban bloquearlos. En las redes sociales se difundieron videos detodo el proceso y de la pelea que se generó en las calles de la capital de Inglaterra.

Los oficiales también debieron separar a un grupo de contramanifestantes que gritaban "escoria nazi en nuestras calles" a los ultras de la DFLA. La policía antidisturbios intentaba mantenerlos separados, lo que paralizó el tráfico. Una parte de la marcha de la agrupación de hinchas llegó finalmente a Whitehall para dar sus discursos.

La DFLA es un grupo formado por fanáticos del fútbol de mediana edad y blancos, quienes dijeron protestar contra "los yihadistas que regresan", "miles de migrantes", "pandillas de violación y peluqueros". Los contramanifestantes fueron organizados por los sindicatos Stand Up to Racism y Unite Against Fascism.

La contraprotesta reunió a más personas que la marcha de la DFLA, aunque en ocasiones anteriores fueron en minoría. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, envió "felicitaciones por la manifestación de hoy en contra del racismo".