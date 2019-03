Opazo tras el empate: 'Este es el camino'

El lateral de la selección chilena, Óscar Opazo, habló tras el empate frente a Estados Unidos, comentando que pudo ingresar en el equipo titular y realizar un buen cometido.



"Hay cosas que mejorar, pero hay tiempo y queremos seguir mejorando", afirmó el Torta, quien también analizó lo que fue el desarrollo del encuentro.



"Los primeros 45' para nosotros fue presión, pero después no se pudo mantener. No fueron llegadas claras las que tuvieron ellos y estoy contento por la oportunidad. No me había tocado participar mucho, pero (creo que) este es el camino y mostramos cosas muy buenas en el primer tiempo y que debemos seguir mejorando", afirmó.



Opazo señaló de paso que se lograron corregir algunos aspectos mostrados contra México, pero que no se pudo mantener el ritmo. A pesar de esto, "el balance es positivo".