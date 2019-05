Opazo: 'Nadie se acuerda que el semestre pasado estuvimos peleando entre los 8 mejores de América'

Colo Colo tiene un importante desafío por el torneo nacional, el próximo sábado 25 de mayo ante Audax Italiano, con la idea de seguir de cerca a Universidad Católica en la pelea por el liderato de campeonato local.

Los albos ya están fuera de la participación de Copa Sudamericana, al ser eliminados por Universidad Católica de Ecuador, una situación que recordó el lateral, Óscar Opazo, "El campeonato anterior en la Libertadores nosotros estuvimos entre los 8 primeros y nadie resalta eso, todos se quedan con lo malo. Hoy en día nos tocó quedar eliminado en la primera fase de la Sudamericana que claramente fue un fracaso, te lo asumo, pero nadie se acuerda que el semestre pasado nosotros estuvimos peleando entre los ocho mejores de América en la Copa Libertadores y creo que nosotros en el campeonato anterior no estuvimos al debe, estuvimos a la altura de lo que ameritaba la copa".

Además agregó, considerando el resto de las actuaciones de los equipos chilenos, que "El futbol chileno está pasando por un momento malo internacionalmente pero sé y confío que hay mucha calidad acá para pelear a nivel internacional".

Sobre el momento de Colo Colo y lo que hay que mejorar el "Torta" expresó que "Ya no es un secreto que en los primeros tiempos estamos fallando, hemos cometidos errores y los segundos tiempos hemos salido con otra actitud con otra mentalidad, otra forma de jugar, nos hemos plantado en campo rival y eso nos ha dado fruto y eso es lo que queremos que se mantenga durante los 90 minutos".

Finalmente, se refirió ante una posible citación a la selección chilena para la Copa América, confesando que "La opción de una posibilidad de poder participar en la Copa América está la ilusión claramente por haber estado en el proceso previo a lo que estamos hablando, pero si consciente que es una nómina que aún no se entrega, no hay nada seguro, no hay nada claro pero si hay una ilusión", sentenció.