Olimpia declaró intransferible a volante que pretende Universidad de Chile

El representante de William Mendieta, Regis Marques, señaló que desde Olimpia declararon al jugador intransferible, considerando el interés que tiene Universidad de Chile en sus servicios.



En conversación con ADN Deportes, el manager expresó que el timonel del Rey de Copas indicó su intención de que el paraguayo se mantenga en el club, pero que de todas formas los azules pueden mejorar la oferta que presentaron en un comienzo.



"Hablé con la gente de Chile para que mejore la propuesta y así tratar de convencer a Marco Trovato (presidente del elenco guaraní)", dijo.



Por otro lado, Marques consideró que es difícil que Mendieta deje su equipo, considerando el buen salario que gana y la comodidad que tiene en Olimpia.



"Si no es una propuesta muy importante para el club, no va a salir. Tiene que ser buena tanto para el club como para el jugador. No tiene sentido que salga teniendo la comodidad en la que está y el sueldo que maneja", afirmó.