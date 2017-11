Olimaclan, jugador de FIFA que firmó en la UC: "Estoy siendo como un futbolista profesional"

La popularidad de los videojuegos demuestra que este tipo de entretenimiento no es solo cosa de niños, ya que la actividad ha llegado a tal punto de que algunos dedican más que un poco de su tiempo para poder disfrutarlos. De hecho, hay quienes toman este hobby como una competencia seria, como pasará con la liga que está armando la ANFP de eSport en el que participarán ocho elencos en FIFA 18.



Justamente sobre esto y más conversamos en ADN con Camilo Lara Carvajal, más conocido en el mundillo como "Olimaclan", y que firmó en Universidad Católica para representar a los estudiantiles en la competición.



Al respecto, contó que "estoy siendo como un jugador profesional" y que “era un sueño que tenía desde pequeño. Soy hincha de la UC y me da mucho orgullo poder representar al club de mis amores”.

Acerca de cómo se dio esta situación, explicó que tanto él como el club realizaron los acercamientos respectivos, y que "la presentación fue con el presidente de Cruzados (Juan Tagle) y Cristián Álvarez, donde me entregaron la jineta de capitán. Hubo un contrato de por medio, donde se dice que debo representarlos".



Con relación a su afán por el FIFA, detalla que todo partió en 2003, puesto que allí descubrió que en el título de EA Sports se podía jugar online. "Jugaba con mi hermano o mis amigos primero, pero descubrí lo otro, además de que pasaba más en el PC", dijo.



En cuanto a su experiencia, expresa que "tengo bastante. El primer torneo lo gané el 2004 y me dio pasajes a Estados Unidos. Ahí conocí el mundo de los eSports, pero pasaron varios años para que volviera. En Chile no había tanto apoyo hasta 2008, y he estado compitiendo desde entonces. A nivel nacional soy el que más logros y títulos tiene, y he representado bien al país, quizás no tanto internacionalmente, pero voy mejorando de a poco".



Lo anterior se valida, puesto que fue campeón en los Panamericanos WCG Chile 2012, además de terminar segundo en el certamen disputado hace poco en Miami. Registros que de todas formas no esconden que la competencia a nivel local aún esté en pañales.



Por otro lado, Olimaclan lamentó lo ocurrido con el problema de la liga chilena y FIFA 18, puesto que "era un paso bien grande que estuviera el torneo en el juego y ahora que estén los clubes, pero sin las plantillas…esperemos que en el futuro se pueda solucionar".



Para finalizar, Lara recomendó a los más jóvenes que pueden jugar, pero que "tengan de respaldo una carrera profesional", en el caso de que deseen tomar una vía más profesional en este cada vez más grande mundo que es el de los videojuegos.