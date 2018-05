O'Higgins derrotó a Audax en La Florida y lo deja en el fondo de la tabla

Audax Italiano no logra levantar cabeza y sumó otra derrota en el Torneo Nacional. Los itálicos se inclinaron por 1-2 ante O'Higgins, que aprovechó la expulsión de Nicolás Peric para imponerse en La Florida.



No obstante, la jornada comenzó cuesta arriba para los de Rancagua, ya que cuando apenas iban 4' de partido, Bryan Carrasco conectó un balón rasante para dejar parado a Miguel Pinto.



El elenco de Gabriel Milito reaccionó rápidamente y a los 19' Pablo Calandria emparejó el marcador en el Bicentenario.



En el complemento, Joel Acosta amplió las cifras tras concretar un remate cruzado dentro del área y puso el 2-1 definitivo.



Las malas noticias no acabaron ahí para los itálicos, ya que Nicolás Peric se fue expulsado a los 82' tras ver la segunda cartulina amarilla por reclamos.