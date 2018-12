Oficial: Ole Gunnar Solskjaer es el nuevo DT del Manchester United

Tras despedir a José Mourinho, Manchester United confirmó al DT que se hará cargo del primer equipo en su reemplazo: Ole Gunnar Solskjær.

El noruego firmó un contrato por los próximos seis meses con el fin de terminar la temporada 2018-19 de la mejor forma posible.

Actualmente, los Diablos Rojos marchan sextos en la Premier League y están clasificados a octavos de final de la Champions, donde enfrentarán al PSG de Neymar y Mbappé.

"El Manchester United está en mi corazón y es brillante regresar en este papel", aseguró el histórico jugador que militó en el conjunto inglés durante 11 años (1996-2007).

Solskjær estará acompañado por Mike Phelan, Michael Carrick y Kieran McKenna en su cuerpo técnico.

Viene de dirigir al modesto Molde FK de su país, tras un breve paso al mando del Cardiff City en 2014 y de las series menores del Manchester United (2008-2010).

