Oficial: Denis Suárez es el nuevo refuerzo del Arsenal

El volante del Barcelona, Denis Suárez, fue presentado como el nuevo refuerzo del Arsenal de la Premier League.

El mediocampista español renovó con el conjunto blaugrana hasta el 30 de junio del 2021, pero ante el poblado plantel optó por partir a Londres.

Suárez ya fue presentado y realizó su primer entrenamiento con los gunners, bajo el mando de Unai Emery.

Por otro lado, el Barcelona llegó a un principio de acuerdo con el Toulouse por el pase de Todibo. Se trata del sexto central del plantel, junto con Piqué, Lenglet, Umtiti, Vermaelen y Murillo.

Finally, the notification you’ve all been waiting for 😉 Welcome to Arsenal, @DenisSuarez6 👋 #HolaDenis 🔴

Sois un grupo increíble! Gracias por tanto, hasta pronto. Sort y Força Barça Sempre ❤



You’re a group of amazing people! Thank you for everything, see you soon. Good luck and Força Barça ❤ pic.twitter.com/3n9BkBRv3S