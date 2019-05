Octavio Rivero no olvida su pasado albo: 'Colo Colo es un tremendo equipo, del pueblo, del barrio'

Poco menos de un año se ha cumplido desde que Octavio Rivero cerró el portón del Estadio Monumental por fuera para emigrar al fútbol mexicano. El uruguayo, tras un breve paso por el Atlas, volvió a su país para ser parte de la contingencia de Nacional.

Pese al tiempo y sus experiencias fuera de Chile, el ariete que fue clave en la obtención de la estrella 32 con el "cacique", confesó sus deseos de volver al país y defender nuevamente al "popular".

"No sé qué haremos más adelante, pero me gustaría volver a vivir en Santiago. Colo Colo es un tremendo equipo, del pueblo y del barrio. Y, por suerte, la gente me quiere mucho. Chile me quedó grabado", aseguró el delantero de 27 años en conversación con La Diaria de Uruguay.

El también ex O'Higgins de Rancagua ha marcado cinco goles desde su regreso a Uruguay, y si bien apunta a poder volver a Macul, no escondió su emoción al recordar su paso por Colo Colo: "estuve dos años y por ahora es la mejor etapa de mi carrera. Hasta el día de hoy hablo con mis compañeros y Paz, nuestra hija, es chilena. El mismo día que nació, salió lo del pase a México", dijo el ariete.

Rivero marcó 23 goles defendiendo la camiseta de Colo Colo, de los cuales cinco fueron para que el "cacique" gritara campeón en el Transición 2017.