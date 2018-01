Octavio Rivero fue operado con éxito y estará fuera de las canchas por dos meses

El doctor de Colo Colo, Jorge Cheyre detalló la lesión meniscal que sufrió Octavio Rivero, además de informar que el jugador uruguayo fue operado y que estará fuera de las canchas a lo menos dos meses.



El facultativo expresó que el problema se produjo por una torsión a nivel de rodilla en donde el pie queda fijo en el suelo, generándose posteriormente una rotación del cuerpo.



"Afortunadamente, el ligamento cruzado anterior no sufrió problemas, que habitualmente puede conllevar esta lesión. No ocurrió. Pero, se produjo la lesión meniscal y producto de eso hicimos la cirugía hace un rato atrás", dijo.



Cheyre profundizó en la recuperación indicando que "en general toma un tiempo de seis a ocho semanas, pero considerando algunos detalles inflamatorios tomará un tiempo de dos meses".



El doctor dijo que el jugador está tranquilo, asumiendo que si bien no es lo ideal lo importante es rehabilitarse cuanto antes.