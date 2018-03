Ocho chilenos figuran en ránking de los 500 futbolistas más importantes del planeta

Ocho futbolistas chilenos figuran en el ránking de los 500 jugadores más importantes del planeta que realizó la revista británica World Soccer.

El listado enumera a los deportistas alfabéticamente y resalta el criterio de "importancia", sobre la "calidad" o "valor económico", y está dominado por Brasil, Argentina, España, Francia y Alemania.

Go pick up the latest issue of World Soccer today. We look at the 500 Most Important Players on the Planet in a Special Collectors Edition! pic.twitter.com/HuGgZwDAYX