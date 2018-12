Nuevo propietario de San Luis: 'Ya no tengo ninguna relación con Unión La Calera'

San Luis de Quillota tiene un nuevo propietario, el que viene de su clásico rival: Unión La Calera.

En entrevista con El Mercurio de Valparaíso, Cristián Le Bihan dejó claro que ya no tiene relación con los "Cementeros". "No quedan cuentan pendientes, la vida sigue y hace más de un año que vendí mis acciones y me desvinculé del club. Todo lo que he hecho ha sido leal", indicó.

Respecto a por qué decidió comprar las acciones de los "Canarios", el argentino apuntó que "Chile es un país atractivo para invertir. San Luis tiene una buena estructura, y ahora queremos darle éxitos deportivos. La idea es potenciar el equipo con objetivos claros".

Además, el empresario aclaró cómo quedará la estructura del elenco de la Región de Valparaíso. "Yo soy la cara visible, pero son varios accionistas. Este grupo no tiene relación con el que estaba en La Calera".