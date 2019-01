Nuevo fichaje del Barcelona aseguró que no se hace ilusiones con ser titular en los culés

Por medio de una entrevista concedida al medio Voetbal, Frankie de Jong -nuevo fichaje del Barcelona- habló sobre su incorporación al cuadro culé y del respeto que tiene con algunos compañeros que tendrá desde junio próximo.

"Busquets es el mejor mediocentro del mundo y jugará algunos años más, así que no me haré ilusiones. El Barcelona me ve en las tres posiciones en el mediocampo y yo voy al Barcelona para convertirme en titular, pero no voy a decir nada. Tenía dudas sobre el Barça. Pensé: tienen tantos centrocampistas (...) Pero FCB me dio la sensación correcta. No hay garantías, pero mis posibilidades son positivas. Si no funciona, lo intentaré en otro lugar. Tengo solo 21 años y todavía estoy desarrollándome como futbolista", sostuvo al holandés.

En esa línea, aseguró que "fui a Manchester y París y hablé con Guardiola y Tuchel. Mi elección no es una decisión contra esos clubes, sino a favor del Barcelona. El Barça siempre ha sido mi sueño y LaLiga tiene más calidad"

¿Messi? "Nunca he jugado con él. Todos saben que es el mejor, pero no hay que ir demasiado lejos. El factor clave en esta transferencia fue el Barça", cerró.