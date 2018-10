Novia de Eduard Bello: "Con razón me insistió tanto en que viniera"

Pese a la derrota de Deportes Antofagasta ante Everton, una fanática de los "Pumas" tuvo motivos para sonreir.

Gabriela Brito, novia de Eduard Bello, reveló su emoción a ADN Deportes tras la petición de matrimonio del jugador.

"Con razón me insistió tanto en que viniera. Me tomó por completa sorpresa porque no lo habíamos conversado. Solo lo había ido a ver a Antofagasta", indicó.

Respecto a la ceremonia en sí, la mujer apuntó que "lo más probable es que vayamos a Venezuela y sea en diciembre".

Además, Brito se refirió al momento personal de su prometido: "Lo importante es que hace bien su trabajo en todos los partidos. Deben trabajar y corregir errores para sacar lo mejor de sí".