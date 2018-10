Novak Djokovic confesó que pensó en el retiro a inicios de año

Una peculiar confesión realizó el actual número 2 del ATP, Novak Djokovic, quien aseveró que a principios de año pensó en el retiro.



Durante una entrevista con el programa Da Mozda Ne de Serbia, Nole sostuvo que tuvo pensamientos negativos tras entrar al quirófano.



"Este año, en los meses después tras la operación que tuve en el codo, pasé por pensamientos que no fueron los mejores. Un día, en marzo, me senté con mi gente y les dije que no quería seguir jugando al tenis. Se quedaron todos en shock", dijo.



El actual campeón de Wimbledon y el US Open confesó que "en esos momentos, no estaba seguro de lo que estaba diciendo, pero no me avergüenzo de ello. Tenía dudas de si de verdad quería dejarlo todo".



¿Qué fue lo que cambió? La relación con su mujer, Jelana Ristic, con quien en un viaje a la montaña hizo que su mente se despejara.



"Después de haber dado a luz, mi mujer no había tenido tiempo de dedicarse a mí. Aunque no había entrenado, escaló por las montañas durante más de cuatro horas y ahí nos acercamos más y nuestra relación se hizo más fuerte. Los cinco días que pasamos juntos nos trajo momentos de orgullo y fuerza. Eso hizo que todo volviera a su sitio", afirmó.