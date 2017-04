Norambuena y dichos de Mosa: Fue una maniobra para disputarle la presidencia al grupo Vial

Para analizar lo ocurrido con respecto a las elecciones en la presidencia de Blanco y Negro, la abogada representante del Club Social y Deportivo Colo Colo, Paloma Norambuena, indicó que no es una tarea fácil asumir la dirección de la concesionaria, pero que fue maravilloso que se haya originado.



En conversación con Los Tenores, la candidata a la testera del club detalló que "conducir a una institución como esta amerita mucha responsabilidad y aunque tengamos presidencia no olvidemos que las Sociedades Anónimas las manejan los accionistas mayoritarios. En el caso de que cualquiera tuviera la presencia, siempre estaremos supeditados a lo que digan los accionistas".



Sobre los dichos de Mosa durante la reunión de este jueves, Norambuena consideró que "claramente demuestra que hay dos bloques en Blanco y Negro. Mosa me manifestó que no quería dejar la gobernanza de la Sociedad Anónima al bloque de Vial y fue en ese momento que decidió apoyarme para una posible presidencia. Pero en realidad fue una maniobra de él para disputarle la presidencia al grupo Vial".



La abogada también no desconoció que el escenario en Colo Colo es incierto, puesto que si bien uno esperaría que se mantenga el ambiente a lo que ocurrió hoy, también puede ser que se junten los máximos accionistas durante las próximas horas.