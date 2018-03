"No tiene precio": UEFA destaca abrazo de Gary Medel y Arturo Vidal

Una verdadera paliza en el resultado global le propinó el Bayern Múnich al Besiktas, con un 8-1 en el global a favor de los bávaros.

Sin embargo, la UEFA decidió destacar la deportividad que demostraron los dos chilenos en cancha: Gary Medel por los turcos y Arturo Vidal por los alemanes.

En un breve GIF, la entidad europea destacó el abrazo entre ambos al cierre del cotejo y lo bautizó como el momento que "no tiene precio" -auspiciado por una tarjeta bancaria-.

"Cuando quedas eliminado, pero igual buscas a tu compatriota para felicitarlo", destacaron en su cuenta de Twitter mientras ambos jugadores intercambiaban camisetas.

When you're eliminated, but you still seek out your compatriot to congratulate him. #Priceless @Mastercard pic.twitter.com/zS5Cla0q14