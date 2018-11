No sólo fue con Vidal: Revelan que Piqué tuvo otra discusión con Suárez tras derrota del Barcelona

Las cámaras de televisión captaron como Luis Suárez y Gerard Piqué tuvieron una discusión una vez concluido el partido en el Camp Nou con derrota del Barcelona frente al Betis por 4-3.

El uruguayo, tal como Arturo Vidal, le recordó al zaguero una jugada que se había dado durante el compromiso, donde el catalán no tuvo la mejor de las decisiones.

Según revelaron los medios catalanes, Sport y Mundo Deportivo, el defensor hispano no tomó del todo bien lo que le dijo el charrúa y le contestó molesto: "Ahora me vas a joder por un pase, no me jodas".

Claramente no fue el día de Piqué, quien fue uno de los apuntados por la inesperada derrota de los culés ante el conjunto sevillano.