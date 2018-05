No sólo es Karius: Carlos Lampe se manda tremendo fail en derrota de Bolivia ante EE.UU.

Bolivia jugó este lunes un partido amistoso ante Estados Unidos en Pensilvania y la pasó muy mal, ya que cayó goleada por 3-0 ante el conjunto norteamericano.

Pero no solo jugaron pésimo, ya que el portero Carlos Lampe cometió un grosero error, el que le permitió a su rival convertir el segundo tanto del cotejo en el complemento.

Corría el 51' de partido, cuando el meta que milita en Huachipato recibió un pase de un defensa e intentó devolvérsela pasando la pelota por arriba de un rival, pero el balón iba tan suave y corto, que fue interceptado por Ahí Josh Sargent, quien sólo tuvo que darse vuelta y definir a placer ante el golero.

Karius del Liverpool, no es el único que se manda errores groseros, aunque al menos este duelo sólo era para ensayar.

In honour of Karius pass to Benzema for Real Madrid's opener in the #UCLfinal, Bolivia's Carlos Lampe decided he'd gift the USA a second goal.



Great craft and vision! pic.twitter.com/zNcCh8KPzO