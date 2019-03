'No sé si no fue por la lesión': Jean Beausejour busca explicar su ausencia en la selección

Desde comienzos de marzo que Jean Beausejour ha estado fuera de las canchas por una fisura en sus costillas tras el duelo entre Universidad de Chile y O’Higgins de Rancagua. El lateral izquierdo ya está en la etapa final de su recuperación y espera volver para el duelo ante Deportes Antofagasta.

"Una lesión que no estaba en los pronósticos, uno no espera tener este tipo de complicaciones, pero siento que el reintegro a los entrenamientos ha sido paulatino pero seguramente ya en los próximos días eso ocurrirá", manifestó el jugador azul.

Además, tuvo palabras para referirse a los partidos amistosos de la selección chilena que se perderá al no ser citado. Al ser consultado por su ausencia, Beausejour manifestó que "No sé si no fue por la lesión, eso sólo lo puede saber el técnico".

El lateral bicampeón de américa con la roja masculina, agregó la importancia de estos partidos, no sólo en lo futbolístico, sino que también en lo grupal: "son muy importantes incluso tan importante como es el juego en sí, es que compartan, el que se conozcan, el que vayan haciendo grupo, eso también es muy importante, aunque a veces no le demos esa importancia sí que es importante".

"Ya en los últimos partidos que se jugaron acá en chile con honduras se mostró un alza en el juego y ahora solo falta eso, seguir ratificando y seguir en la misma línea", agregó el formado en Universidad Católica sobre el fútbol demostrado por la selección chilena de Reinaldo Rueda.