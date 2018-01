No llega a la U: se cayó la negociación por Jean Meneses

Tras algunos días de negociaciones, Universidad de Concepción mantuvo su postura y Jean Meneses no llega a la U.

Los azules no subieron su ofrecimiento de US$ 100 mil por el préstamo, lejos de los US$ 200 mil que exigía el "Campanil".

Pese a que se reunieron en las últimas horas, no hubo acuerdo y el volante jugará la Copa Libertadores con los sureños.

De este modo, el "Romántico Viajero" tendrá cuatro refuerzos para esta temporada: Yeferson Soteldo, Armando Cooper, Felipe Saavedra y Ángelo Araos.