Niemann brilla con un tercer lugar en The Greenbrier

Joaquín Niemann no deja de sorprender. El chileno consiguió el mejor inicio de torneo de su carrera profesional en la primera ronda de The Greenbrier, certamen que reparte 7.3 millones de dólares en premios.

El joven de 19 años firmó una tarjeta de 63 golpes, -7 para el campeonato y está en el tercer lugar en Virginia.

Generalmente, el chileno toma ritmo con el correr de las rondas, por lo que no sorprende que remonte, pero hoy fue distinto. Su inicio fue demoledor en The Old White TPC. Partió por el hoyo 10 en el que inmediatamente hizo birdie y luego lo repetiría en el 12, 14, 16 y 17, para sellar una ida de 31 impactos. La clave de este inicio fue la precisión desde el tee de salida y el segundo tiro, porque en la mayoría de los hoyos tuvo un putt para birdie desde posiciones cómodas, todo porque acertó los fairways de ese tramo de la cancha.

El regreso arrancó con otro birdie, para luego resistir la parte más compleja de la cancha: siete pares y un cierre con birdie en el 9 luego de un segundo tiro fantástico para firmar una ronda de 63, la mejor de su vida como profesional.