Nicolás Péric: "Mi mujer me deja llevar a mis compañeros a la casa dos veces por semestre"

Varios aspectos de su personalidad reveló el arquero de Audax Italiano, Nicolás Peric, en una conversación con Las Últimas Noticias, medio en el que expresó por ejemplo que a veces presta su hogar para realizar eventos con el plantel, aunque no es una iniciativa que aplauda mucho su pareja.



"Mi mujer solo me deja hacerlo dos veces por semestre, porque no son muy buenos para utilizar los baños los muchacho, solo son para baños de cantina. Se comportan como si nunca hubiesen ido a una piscina, juegan tenis fútbol y tiran la pelota para la calle. Indudablemente hay algunos que parece que vienen del Sename", afirmó en tono burlesco.

Por otro lado, el Loco también comentó las bromas que suele aplicar sobrenombres a sus compañeros o molesta dentro del camarín.



"Mis compañeros también me molestan y me pegan. Ahora mismo al que más molesto es a Emilio Hernández, pero Juan Leiva es otro que se las lleva siempre de forma seguida. Jorge Henríquez es otro de mis preferidos, aunque a Sergio Santos, el negro, le digo que es mi esclavo", dijo.



Por último, Peric dio luces con respecto al retiro, algo que espera que se dé en el mediano plazo.



"He ido pensando el tema del retiro, pero me siento cómodo en estos momentos. Es rico lo que pasa ahora. Periodistas y mucha gente me consideran uno de los mejores del campeonato. En Audax tengo contrato hasta mayo del otro año y después veré si sigo allí o busco opciones en otro equipo, pero me gustaría retirarme a fines de 2019", sostuvo.