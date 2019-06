Nicolás Oroz tras triunfo ante Rangers: 'En un club como la U hay que pelear todos los frentes'

NOTA DE JOSÉ TORRES //ADN.cl

Nicolás Oroz analizó el triunfo de Universidad de Chile por 2 a 0 ante Rangers de Talca por Copa Chile.

Sobre el momento actual que vive el mediocampista, el ex O’Higgins fue optimista y aseguró que quiere mantener el nivel. "Terminé un semestre mucho mejor de lo que lo empecé, finalizando los partidos, dejando atrás las lesiones y ahora hasta jugando y haciendo goles. Así que contento y, bueno, esperando seguir por más obviamente".

Ante la pregunta de si la Copa Chile es o no el desafío principal para el resto del año, el jugador expresó que todas las competiciones son importantes. "En una institución como la U hay que pelear todo lo que se juega. Obviamente no le quitamos mérito a la Copa Chile, es una plaza a una copa internacional entonces trataremos de tomarla lo más seria posible y obviamente sin descuidar el torneo".

El jugador azul también hablo sobre el interés de Estudiantes de la Plata, equipo dirigido por Gabriel Milito, por contar con sus servicios. "Me ha llegado el rumor. Después le pregunté a mi representante, me dijo que sí, que había un interés pero hasta ahí llegó lo que me dijeron. Obviamente que un técnico como Milito, con su envergadura, que lo quiera a uno da mucha alegría. Obviamente la palabra la tiene Universidad de Chile que es el que tiene la opción de compra. Yo estoy muy contento acá y como te dije, ellos tienen la última palabra".

Universidad de Chile jugará el partido de vuelta contra Rangers el día miércoles 12 de junio en el Estadio Nacional.