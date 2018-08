Nicolás Navarro : "Es una vergüenza lo que vivimos desde que llegamos a Chile"

Nicolás Navarro fue la gran figura del partido en la victoria de Deportes Temuco ante San Lorenzo en el Germán Becker. El potero argentino habló con Fox Sports apenas terminó el partido y descargó su furia por el clima hostil vivido en el sur de Chile.



"Me cagaron a piedrazos todo el partido, el árbitro fue una vergüenza. Se ganó por el fallo, no se jugó bien, hay que ser justos. Pasamos por la ayuda de un fallo, pero no tuvimos nada que ver para que pase eso", dijo tras el pitazo final.



"Que se tengan que ir todos custodiados… A veces siempre se meten contra Argentina, pero hay que decirlo, porque ellos se dan de ejemplo y no son ningún ejemplo. No había ningún policía detrás del arco, es insólito lo que está pasando", agregó.



Posteriormente, el meta trasandino acudió hasta la sala de prensa ya más calmado junto al técnico Claudio Biaggio, pero volvió a cuestionar el actuar del público chileno en el estadio.





"Admito que hizo un mejor partido Temuco. Pasó San Lorenzo, pero habría que darle mucho más hincapié a veces a dejar de lado un poco el fútbol y el comportamiento de la gente de Temuco. Ir a entrenar con ocho, nueve camionetas y motos. ¿Eso es normal para ustedes? Eso en Argentina no pasa", indicó ante las risas de los periodistas.



Al ser consultado por si le daba vergüenza clasificar a la siguiente ronda habiendo perdido los dos partidos, Navarro apuntó contra la gente de la Araucanía.



"Vergüenza es lo que vivimos desde que llegamos a Chile, de ser argentinos no tenemos ninguna vergüenza nosotros. Fue un error y se agarraron con San Lorenzo. Llegamos y nos tiraron piedras, no teníamos predio para ir a entrenar, no nos querían alquilar el hotel y recibimos insultos durante todo el partido", disparó con enojo.