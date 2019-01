Nicolás 'Miku' Fedor reconoció interés de Universidad Católica

Universidad Católica sigue en la búsqueda del delantero centro que quiere Gustavo Quinteros para la próxima temporada. Ahora aparece el nombre del delantero venezolano Nicolás "Miku" Fedor, quién actualmente milita en la liga de India.

El atacante conversó con ADN Deportes y manifestó que "Sé que hay unas personas que están en contacto con mi agente en España y que están hablando de la opción de ir a la Católica".

Fedor, de 33 años, sumó 18 goles en 25 partidos en la anterior temporada con la camiseta del Bengaluru FC en India. Además ha tenido pasos por el Celtic, Rayo Vallecano, Getafe, Valencia entre otros.

Durante el diálogo con Los Tenores, "Miku" mostró conocimiento del cuadro cruzado: "Es el ultimo club que ha sido campeón en chile, sé que esta Buonanotte en el plantel, y mi última copa América fue en Chile así que guardo lindos recuerdos".

Pese a ser venezolano, el ariete no suma equipos en sudamérica y es esta una de las razones para llegar al cuadro cruzado: "Lo primero que me atrae es que yo tuve un recorrido diferente, me fui muy joven a Europa y nunca he jugado a nivel de clubes en Sudamérica y tener una oportunidad en Sudamérica es un reto muy lindo".

Fedor se suma a la lista de los posibles candidatos a ser el nuevo refuerzo de la UC, donde también suena el ecuatoriano Miller Bolaños.