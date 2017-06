Nicolás Maturana: "Soy hincha de Colo Colo desde niño y me voy a entregar el doble"

Este martes se realizó la presentación oficial de Nicolás Maturana como nuevo jugador de Colo Colo. El futbolista de 23 años reveló que es hincha del Cacique de toda la vida y que cumple un sueño al arribar al Monumental.



"Estoy en Colo Colo y soy hincha de Colo Colo desde niño. Me voy a entregar el doble. Tenía muchas ganas de venir, de niño fue un sueño para mí porque quería vestir esta camiseta", dijo en su presentación.



Respecto a su salida del Necaxa, y lo pocos minutos que tuvo en la Liga MX: "No tenía feeling con el entrenador. Podía entrenar bien, pero el técnico no me iba a poner".



Además, tuvo palabras para Pablo Guede, quien lo pidió y lo dirigió en Palestino: "Es un técnico que me conoce, que me sacó el mejor rendimiento jugando en Chile". El DT piensa en ponerlo por las bandas, sin embargo, Maturana está abierto a cualquier posición: "Voy a jugar donde él me ponga".



El "Nico" salió al paso de las amenazas que ha sufrido debido a su pasado azul, no obstante, le quitó dramatismo: "Te llegan mensajes al WhatsApp, pero no me dejo llevar por las amenazas. Los mensajes (amenazantes) no eran de los hinchas de Colo Colo, así que no se preocupen".



Por último, manifestó su alegría de compartir equipo con Jorge Valdivia. "Le va a hacer muy bien al equipo. Estoy feliz y emocionado de jugar con un jugador de esa calidad", concluyó.