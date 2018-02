Nicolás Maturana desmiente conflicto con Palestino y asegura que quiere quedarse en Colo Colo

Uno de los jugadores que no ha aparecido en Colo Colo en las tres primeras fechas es Nicolás Maturana, quien sigue sin ser considerado por Pablo Guede.

El volante, en conversación con ADN, aseguró que quiere quedarse y desmintió que el "Cacique" no lo dejara partir a Palestino por el conflicto entre Pablo Guede y Germán Cavalieri: "Me quiero quedar en Colo Colo y jugar Copa Libertadores, para mí es importante rendir a nivel internacional. Palestino tuvo interés, yo decidí quedarme y es mentira que no me dejaron partir. Palestino es como mi casa y un gran club, sé que no estoy siendo considerado y tengo que pelear el puesto".

Además, el formado en la U señaló que "es un momento difícil, a nadie le gusta estar al margen. No he sido el aporte que esperaban, tengo que pelear mi oportunidad y convencer al técnico para poder jugar. Depende de mí demostrar que puedo estar en Colo Colo".