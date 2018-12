Nicolás Maturana deja Colo Colo: 'Marcelo (Espina) me dijo que no me iban a necesitar en el club'.

El plantel de Colo Colo se sigue armando para el 2019 y hay algunos que no serán considerados, uno de ellos el volante Nicolás Maturana quién será enviado a préstamo.

"Marcelo (Espina) me dijo que no me iban a necesitar en el club y que buscara un equipo para tener continuidad y jugar", expresó el ex jugador de Palestino.

Pese a eso, el volante manifiesta que "esperaba tener una revancha con Mario (Salas), que me conoce de Barnechea y de la sub 20, pero en el fútbol pensándolo bien, nada es extraño".

El jugador de 25 años maneja opciones de diferentes clubes, siendo la más clara la de Universidad de Concepción, donde llegaría en calidad de préstamo ya que le resta un año y medio de contrato con los albos, desde donde se va "Un poco triste, quisiera haber tenido más continuidad. Creo que cuando jugué y estaba bien físicamente, lo hice de buena manera", sentenció.