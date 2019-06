Nicolás Massú tras clasificación de Thiem a la final: 'Uno sueña con estos momentos'

Nicolás Massú, entrenador de Dominic Thiem valoró el triunfo del tenista austriaco sobre Novak Djokovic que lo dejó en la final de Roland Garros.

El doble medallista olímpico le confesó a los micrófonos de ADN Deportes que está pasando por un momento de mucha alegría. "Es una felicidad enorme. Cuando uno se dedica a esto, se imagina cosas increíbles como las que están pasando. Ganarle al número uno del mundo, en un partido de dos días, la verdad es que es un momento de felicidad máximo. Uno sueña con estos momentos".

Sobre el próximo desafío de jugar ante Rafael Nadal, el entrenador chileno entregó su receta. "El jugador tiene que entrar concentrado, jugar al 100% y entender la situación en la que está. Prepararse psicológicamente con todo, es jugar contra el mejor jugador de toda la historia en cancha de arcilla. Tiene su chance, sabemos que es difícil pero para llegar a la final había que ganarle a los 3 mejores de arcilla de la última etapa y Dominic lo hizo".

A raíz del cansancio que atraviesa Thiem, Massú confesó que hubiese sido ideal que tuviera un día más de descanso. "Jugó cuatro días seguidos. Como entrenador me hubiera encantado que se disputará el lunes y tuviera un día off. Pero entendemos que hay compromisos que no se pueden cambiar y enfrentar este tipo de situaciones adversas".

La final entre Dominic Thiem y Rafael Nadal por Roland Garros se disputará el día domingo a las 09:00 horas.