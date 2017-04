Nicolás Massú: Si hay que tocar fondo o eso va a ser para mejor, bueno se verá

El capitán de la Copa Davis, Nicolás Massú, se refirió al quiebre que existe con la Federación de Tenis de Chile, manifestando que la carta enviada expresa que no están contentos con la nueva directiva y que existen situaciones que hacen invitar a que se deba hablar seriamente con respecto a la situación.



En conversación con Los Tenores, el campeón olímpico comentó que "no estamos de acuerdo con esta federación. No confiamos en esta dirigencia. Por primera vez en las historia todos los referentes ligados a la actividad han expresado algo, con la misma línea de trabajo. En ese sentido es lindo que la gente del tenis estemos unidos para el mismo lado".



"Hoy estamos manifestando que no estamos contentos. Lo dije, está la carta, no estamos de acuerdo y no queremos a esta directiva", lanzó el Nico.



Con respecto a su continuidad en la Copa Davis, el otrora tenista sostuvo que "con Marcelo no hemos hablado del tema. Sí evaluaremos de aquí en adelante con la confianza de la gente que esté. Evaluaremos con tiempo los pasos a seguir".



Massú también declaró que el presente de la disciplina en el país invita a "tocar fondo. Quizás sea para mejor. No puede ser posible que esté en Colombia y no tengamos ningún delegado y tenga que asumir por alguien en la federación (en relación al incidente en la cena en Medellín)".



"Llega el momento en el que hay que hablar. Soy fuerte y seguiré firme. Porque esto es lo que más me gusta", cerró el campeón en Atenas 2004.