Nicolás Massú la tiene clara: "Quiero ser uno de los mejores entrenadores del mundo"

Nicolás Massú es y será siempre recordado como uno de los más grandes deportistas que ha tenido nuestro país. Sus dos medallas de oro en las Olimpiadas de Atenas y su exitosa trayectoria en el tenis, lo hacen estar entre los cinco mayores ídolos del deporte chileno.

El oruindo de Viña del Mar actualmente es capitán del equipo de Copa Davis y es ahí donde sigue vibrando con sus pupilos como si el mismo fuese el que estuviera en la cancha.

Hoy, con 38 años, el ex numéro 9 del mundo tiene claro que siempre vivirá ligado al deporte que tanto le apasiona. "Estoy desde los cinco en esto; a los 11 me fui a entrenar a Villa Alemana con el 'Nano' Zuleta. Y estuve con él hasta los 21. Y cuando anuncié mi retiro, ya a las pocas semanas era capitán de Copa Davis. Luego empiezas a pensar qué cosa quieres hacer, y así nació la idea de mi academia", sostuvo en entrevista con El Mercurio.

Consultado de cómo ha sido su labor al mando del equipo de Copa Davis, Nico aseguró que "ha sido mi mayor motivación desde chico. Nunca olvido la primera vez que fui a un estadio y vi a la gente haciendo el 'Ceacheí', viendo imágenes de cuando Chile llegó a la final de la Copa Davis en el 76, cuando fui llamado de invitado la primera vez. Hoy llevo casi cuatro años como capitán y es algo que me motiva mucho, aunque es cierto también que es muy puntual porque jugamos pocas veces al año".

Sobre como fue su experiencia de entrenar a Christina McHale, tenista que en ese entonces se encontraba entre las treinta mejores del mundo, dijo que "fue mi primera oportunidad de trabajar de coach , no con un hombre sino con una mujer, una chica de 25 años. No nos conocíamos, pero gracias a ella volví a estar durante tres meses en los mejores torneos: Madrid, Roma, cancha Suzanne Lenglen de Roland Garros y fue muy gratificante".

¿Cómo se imagina Massú en 10 años más? "Sí tengo claro una cosa: ahora quiero ser uno de los mejores entrenadores del mundo. Y esto (la academia) quiero tenerlo siempre. Pero también necesito esa motivación, del día a día, estar en los torneos importantes. Una cosa es sacar un niño, formarlo, saber que le incentivaste, pero otra es estar en los torneos importantes, los mismos donde estuve veinte años. Ir a Wimbledon, Roland Garros, US Open, toparte con gente conocida".

Finalmente, El ex tenista aseguró que si tuviera un hijo le daría lo mismo si siguiera o no su camino.

"No es algo que me gustaría que fuera tenista, sólo lo que ellos quieran ser. Me encantaría que si el día de mañana me pasara, que fuera como me formaron a mí: mi familia siempre apoyó las decisiones que quise tomar, obviamente aconsejándome: 'Nosotros pensamos esto, 'Nico'', 'creemos esto, aunque igual te vamos a apoyar", cerró.