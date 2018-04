Nicolás Jarry y su problema con la soledad: "No es fácil, es parte de mi personalidad"

La primera raqueta chilena, Nicolás Jarry (N°64 del ránking ATP) reveló detalles de la relación que mantiene con Marcelo Ríos, con quien comparte en el equipo nacional de Copa Davis.

En conversación con La Tercera, el tenista reconoció que "siempre hablamos. Me da ánimo, me felicita. No me da tantos consejos de tenis, como sí lo hace cuando estamos en la cancha".

"En la Copa Davis, cuando me dice lo que él hubiera hecho en un momento específico sobre una y otra jugada. No estando, no viendo, no opina. Es bien profesional en eso", detalló.





Sobre su actual momento, Jarry sostuvo que "jugar tenis es más difícil que ser famoso. La disciplina, el profesionalismo que uno tiene que lograr. La cabeza que uno necesita para entrenar todos los días y mantenerse contento, enfocado en todas las cosas que tiene el tenis".

Sin embargo, confesó que "es difícil. Uno siempre está solo, todas las semana uno pierde y eso a nadie le gusta" y añade que "cuando tengo un problema, soy de cerrarme mucho. Me cierro y trato de encontrar el camino yo solo".

"No converso con nadie, trato yo mismo de buscar una solución al problema que tengo. Y si es que no lo puedo encontrar, recurro a un amigo, si es que creo que es un tema más personal y, a veces, a un sicólogo con el que trabajo desde los 17 años", admitió.

El tenista reconoce que "encerrarme no me ayuda en nada. He aprendido con el tiempo que, cuando tengo un problema, tengo que abrirme y compartirlo, para que ese problema no crezca. Me cuesta y me he esforzado para mejorar eso y abrirme más. Pero no es fácil, es parte de mi personalidad".





Jarry también relató que "trato cada vez que estoy en Chile de ir a misa, junto con mis papás. Creo que es importante estar tranquilo en un tema de alma y cabeza. Eso nos ayuda a estar más unidos".

"Rezo porque al final de todo yo esté tranquilo. No pido que me vaya bien o que me vaya mal, eso da lo mismo. Lo que sí, pido porque al final de todo, esté tranquilo. Que mi cercanos estén saludables y bien", complementó.

Finalmente, el tenista confesó que "ahora estoy pololeando, llevo un par de meses". Aseguró que "me hizo bien" tener pareja, ya que "me ha dado tranquilidad, me ayuda a no pensar sólo en el tenis, porque eso al final satura".