Nicolás Jarry y su buen andar en Quito: "El ranking es lo de menos en mi cabeza"

Tras su buena jornada durante este jueves, el Nº1 de Chile, Nicolás Jarry (95°), indicó que espera seguir haciendo las cosas bien en el ATP de Quito, en vista de que logró instalarse en los cuartos de final, mientras que en dobles ya está en las semis.



El tenista sostuvo que a pesar de que si se mantiene en alza seguirá ganando escalafones, "el ranking es lo de menos en mi cabeza. Sé que Quito es una buena oportunidad para mí y estoy con las emociones bajas para mantenerme concentrado".



Jarry dio además las claves para vencer al italiano Stefano Travaglia (135°) -4-6, 7-6 (5) y 6-3-, reconociendo además que no se sintió cómodo durante largos pasajes del encuentro.



"Él estaba jugando muy bien, parecía que no estuviera jugando en la altura, pero con el saque me mantuve. Pude ganar el tie break en el segundo set, le quebré el primer juego del tercero y pude encontrar la estrategia en este partido en particular", sostuvo.