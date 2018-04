Nicolás Jarry y la Copa Davis: "Me siento conforme con mi preparación para esta serie"

El equipo chileno de la Copa Davis se alista para la final de la Zona Americana I ante Argentina en San Juan, donde hará su debut este viernes a partir de las 14 horas.



Nicolás Jarry conversó con ADN Deportes tras la práctica de este miércoles en el Aldo Cantoni y se refirió a sus sensaciones previo al duelo que otorga un cupo al Grupo Mundial.



"Todos los días son diferentes, uno tiene sensaciones diferentes y tiene que sacarlas adelante. En Sao Paulo no me sentí bien y competí de la mejor manera que lo he hecho. La confianza la agarro entrenando día a día, entregando lo mejor que tengo. Me siento conforme con mi preparación para esta serie", indicó.



Al ser consultado por la superficie de la cancha, el 64° del mundo señaló que "es un poquito más lenta, pica menos. La superficie no es tan dura, entonces el bote es bajo y por ese lado será diferente".