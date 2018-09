Nicolás Jarry no pudo meterse en las semifinales de dobles del US Open

No pudo meterse en semifinales. El tenista chileno Nicolás Jarry cayó en los cuartos de final del dobles del US Open junto al argentino Máximo González, quienes no pudieron ante la dupla compuesta por los estadounidenses Mike Bryan y Jack Sock.

La pareja chilena-argentina cayó en dos sets ante la mejor tercera pareja del mundo, por parciales de 6-4 y 7-6.

En el primer capítulo, sufrieron rápidamente un rompimiento, el que no lograron recuperar durante la manga que terminaron perdiendo por 6-4.

En el segungo set en tanto, llegaron a estar 5-2 arriba en la cuenta con quiebre a favor, pero no lograron sostenerlo y todo se terminó definiendo en un tie break, en el cual sólo lograron sumar tres puntos.

De esta forma, se terminó acabando la ilusión chilena en el US open 2018.