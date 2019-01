Nicolás Jarry: 'El resultado no fue lo mejor, se escapó por un par de puntos'

El tenista nacional Nicolás Jarry (45° de la ATP) cayó por la primera ronda del Grand Slam de Australia frente al argentino Leonardo Mayer (53°) por 6(4)-7 6(3)-7 6-4 y 3-6, quedando eliminado del primer abierto de la temporada.

Pese a la derrota, la raqueta N°1 de Chile hizo un positivo balance de su partido: "Estuvo bastante bien, he estado trabajando en ciertas cosas durante toda la pretemporada y las he podido llevar a cabo de buena manera, buscando cosas diferentes. El resultado no fue lo mejor, se escapó por un par de puntos, pero quedo contento con lo que fue mi desempeño".

Además agregó que: "Comparando con el año pasado, éste lo empiezo mucho mejor, eso me tiene motivado para lo que viene en el futuro, para el 2019".

Jarry ahora espera con ansias defender a Chile por Copa Davis cuando enfrenten a Austria el próximo 1 y 2 de febrero.