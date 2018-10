Nicolás Jarry derrumba al número 6 del mundo en el Masters de Shanghái

El tenista chileno, Nicolás Jarry (48° en el ránking ATP), derrumbó al croata Marin Cilic (6°) en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái.

La primera raqueta nacional se impuso en un cerrado partido de tres sets, por parciales de 2-6, 7-6 (8-6) y 7-5.

Se trata del mejor triunfo de su carrera y el segundo ante un top ten. Previamente había batido al austríaco Dominic Thiem cuando era 8° del mundo.

Además, es la primera vez que el chileno obtiene dos triunfos consecutivos en un torneo Masters 1000.

El Príncipe espera en octavos de final del certamen al ganador del partido entre el británico Kyle Edmund (14°) y el italiano Andreas Seppi (47°).

Mira la preciosa volea que le permitió a Jarry seguir con vida en el segundo set.

Perfect from start to finish.@NicoJarry hitting his stride at just the right moment... Takes this match to a decider!



