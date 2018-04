Nicolás Jarry: "Aún no me consagro y tengo mucho por aprender"

Tal como ocurrió en 2017, Nicolás Jarry verá nuevamente acción en el cuadro principal de Roland Garros, torneo que arranca el 27 de mayo.

El tenista chileno fue ratificado en el cuadro principal, y expresó su felicidad por la noticia: "Es la gira más bonita de todo el año y es primera vez que jugaré en Roma, Madrid y Barcelona. El año pasado estuve en París y ahí fue donde empecé a jugar muy bien".

Respecto a su nivel, la mejor raqueta nacional dijo que "aún no me consagro y tengo mucho por aprender. Estoy enfocado en mejorar día a día, soy muy joven y recién estoy empezando a ser conocido para los demás. Eso me favorece".

Sobre la serie de Copa Davis ante Argentina, el 65° del mundo apuntó que "sabía que iba a ser emocionante y lo pasé muy bien. Pude jugar bien y darle un part de puntos a Chile que nos mantuvieron en la pelea. Los dejamos pálidos y ellos sacaron adelante la tarea".

Además, Jarry habló sobre la nueva Federación de Tenis: "Se tiene que buscar una fórmula lo antes posible, necesitamos una federación porque cada vez se habla más del tenis. Están buscando soluciones y ojalá se dé lo antes posible".